Правительство одобрило введение ещё одного сбора: названа дата

Собранные с его помощью средства планируется направлять на развитие и поддержку отечественной радио и микроэлектроники, сообщает ИА DEITA.RU.
О том, что разработкой соответствующих поправок в закон о промышленной политике занималось Министерство промышленности и торговли, со ссылкой на источники пишут «Ведомости». Платить новый сбор будут обязаны как импортёры, так и российские компании-производители электроники, вне зависимости от уровня локализации их продукции.
Его размер будет устанавливаться для каждой единицы товара отдельно, но при этом не превысит 5000 рублей для самых дорогих изделий. Перечень товаров, на которые распространяется сбор, будет формироваться постепенно, поэтапно в течение нескольких лет.
Старт введения этого механизма запланирован на 1 сентября 2026 года, что даст бизнесу время подготовиться к новым требованиям. Администрировать сбор будет непосредственно само Министерство промышленности и торговли, а не Центральный расчетный пул технологий (ЦРПТ), занимающийся маркировкой товаров.
Напомним, что с января 2026 года в России запланировано повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20% до 22%. При этом для социально значимых товаров, таких как продукты питания, детские товары, медикаменты, книги и аналогичные позиции, ставка останется на уровне 10%.
Также будет сокращён порог по доходам для индивидуальных предпринимателей и ООО с 60 и до 20 миллионов рублей. Это означает, что большинство предприятий малого и среднего бизнеса, ранее освобождённых или плативших по сниженной ставке, с этого момента будут обязаны платить НДС по более высоким ставкам — 5%, 7%, либо полных 22%.
Кроме того, с 2027 года в России планируется внедрение нового налога на импортную продукцию, которую иностранные компании реализуют через электронные торговые площадки. Порядок повышения НДС также предполагается осуществлять поэтапно: в 2027 году его размер составит 5%, в 2028 — 10%, в 2029 — 15%, а к 2030 году — достигнет 20%.