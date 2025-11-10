Правительство одобрило введение ещё одного сбора: названа дата

Также будет сокращён порог по доходам для индивидуальных предпринимателей и ООО с 60 и до 20 миллионов рублей. Это означает, что большинство предприятий малого и среднего бизнеса, ранее освобождённых или плативших по сниженной ставке, с этого момента будут обязаны платить НДС по более высоким ставкам — 5%, 7%, либо полных 22%.