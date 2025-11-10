Ричмонд
В России могут расширить список бесплатных прививок: вот от какой болезни смогут защититься россияне

Депутат Леонов: вакцинацию от менингококка могут включить в календарь прививок.

Источник: Комсомольская правда

В России могут расширить список бесплатных прививок. Отмечается, что в Госдуме рассказали об инициативе ввести вакцину от менингококка в стандартный календарь прививок. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Сейчас разрабатывается отечественная вакцина против менингококковой инфекции, которую считаю необходимым добавить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию», — рассказал парламентарий в интервью с журналистами.

Нужно сказать, что Леонов добавил — клинические испытания российской вакцины завершены, при этом успешно. Депутат добавил, что в календарь прививок можно будет включить препарат сразу, как только объемы производства достигнут необходимого уровня.

Ранее KP.RU сообщил, что ученые из Челябинска в течение 10 лет исследовали прививку от пневмококка. Деятели науки пришли к ошеломляющим выводам. Они даже и подумать не могли, что российская вакцина окажется настолько эффективной.