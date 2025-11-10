Ричмонд
«У меня проблемы, помоги»: Россиянам перечислили фразы, которые с головой выдают мошенников

В МВД перечислили ключевые фразы мошенников с дипфейками.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел России назвали фразы, которое помогут вычислить мошенников с дипфейками, сообщает ТАСС.

Среди самых распространенных: «У меня проблемы, помоги», «Это срочно, переведи деньги на карту», «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ».

В ведомстве посоветовали сразу прекращать общение, если граждане услышали любую из этих фраз. Также под запретом передача кодов из СМС.

Ранее в МВД сообщили о новой обманной схеме с кредитными картами появилась в России. Мошенники ищут жертву и связываются с ней от лица якобы работодателя. Затем аферисты настоятельно просят оформить кредитную карту.

Кроме того, преступники стали притворяться потенциальным работодателем и запрашивать фотографию паспорта у кандидата. В полиции подчеркнули, для этого мошенники выработали специальную схему.