Инстасамка и Манекен: стали известны участники 3-го сезона «Сокровищ императора»

В китайском Чунцине стартовали съемки третьего сезона шоу «Сокровища императора» — программа уже успела покорить сердца зрителей ТНТ. Организаторы проекта раскрыли «Вечерней Москве» имена участников нового сезона.
На этот раз участников шоу ждет один из самых необычных городов планеты. Чунцин часто называют «трехмерным» городом — все из-за холмистого рельефа улиц и переплетающихся этажей, которые создают ощущение города-лабиринта.
В третьем сезоне шоу звезды шоу-бизнеса, спорта и медиа вновь объединятся в пары и пройдут испытания на силу, выносливость и умение работать в команде. Ведущими станут юморист Михаил Галустян и певица Ольга Бузова.
Среди участников — певица Инстасамка и ее муж Манекен, предприниматель Игорь Рыбаков и его дочь Полина Рыбакова, актриса Екатерина Шкуро и блогер Ирина Пинчук, певица Виктория Дайнеко и ее супруг Беркели Овезов, спортсменки Дина и Арина Аверины, музыканты Артем Качер и Миша Марвин.
В список также попали актер Илья Глинников и певица Дарья Янина (VENERA), актриса Анна Цуканова-Котт и агент российской разведки Анна Чапман.
Певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина стали победительницами второго сезона шоу «Сокровища императора». Для обеих это стало неожиданным итогом — в проект они пришли скорее за впечатлениями, чем за призом, и при этом смогли проработать личные переживания и старые обиды.