Инстасамка и Манекен: стали известны участники 3-го сезона «Сокровищ императора»

Певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина стали победительницами второго сезона шоу «Сокровища императора». Для обеих это стало неожиданным итогом — в проект они пришли скорее за впечатлениями, чем за призом, и при этом смогли проработать личные переживания и старые обиды.