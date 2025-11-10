Из-за непогоды самолет, следовавший в Кемерово, приземлился в Новосибирске

Два самолёта, летевшие в Кемерово из Санкт-Петербурга и Москвы, из-за погодных условий были вынуждены уйти на запасные аэродромы — один в Красноярск, другой в Новосибирск. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.