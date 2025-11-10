На Канарах трех пенсионеров смыло в море и на буе вынесло к другому острову

Экстренные службы спасли 86-летнюю и 61-летнюю женщин, а также мужчину, возраст которого не называется, из воды близ острова Тенерифе, их смыло в океан с острова Пальма на испанских Канарах, они зацепились за буи, что спасло их жизнь, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Тревога была объявлена на пляже Бахамар в муниципалитете Брена-Альта. Береговая охрана спасла двух женщин, а пожарные — третьего, мужчину, который не пострадал», — сообщили представители регионального правительства.
Уточняется, что 86-летняя женщина получила травму плеча, также у нее диагностировано переохлаждение, у 61-летней пострадавшей — тоже переохлаждение.
Ранее на Тенерифе пострадали 15 человек, их унесло в океан, сбив огромной волной с пирса.
Также в Севастополе был спасен мужчина, застрявший в шторм на скале на мысе Фиолент.