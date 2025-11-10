На Канарах трех пенсионеров смыло в море и на буе вынесло к другому острову

Экстренные службы спасли 86-летнюю и 61-летнюю женщин, а также мужчину, возраст которого не называется, из воды близ острова Тенерифе, их смыло в океан с острова Пальма на испанских Канарах, они зацепились за буи, что спасло их жизнь, материал из The Sun перевел aif.ru.