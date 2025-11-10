Ричмонд
На Канарах трех пенсионеров смыло в море и на буе вынесло к другому острову

86-летняя и 61-летняя женщины, а также мужчина, возраст которого не называется, на буях доплыли от Пальмы до Тенерифе.

Экстренные службы спасли 86-летнюю и 61-летнюю женщин, а также мужчину, возраст которого не называется, из воды близ острова Тенерифе, их смыло в океан с острова Пальма на испанских Канарах, они зацепились за буи, что спасло их жизнь, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Тревога была объявлена на пляже Бахамар в муниципалитете Брена-Альта. Береговая охрана спасла двух женщин, а пожарные — третьего, мужчину, который не пострадал», — сообщили представители регионального правительства.

Уточняется, что 86-летняя женщина получила травму плеча, также у нее диагностировано переохлаждение, у 61-летней пострадавшей — тоже переохлаждение.

Ранее на Тенерифе пострадали 15 человек, их унесло в океан, сбив огромной волной с пирса.

Также в Севастополе был спасен мужчина, застрявший в шторм на скале на мысе Фиолент.