Умерла Бетти Харфорд, актриса из сериалов «Сумеречная зона» и «Династия»

Умерла Бетти Харфорд, американская актриса, знакомая многим по сериалам «Сумеречная зона» и «Династия». Ей было 98 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на подругу артистки.
Как отмечает издание, Харфорд не стало еще 2 ноября. Однако какие-либо подробности неизвестны. В частности, не уточняются причины и обстоятельства смерти. Аналогичная ситуация с датой похорон. Она пока также не озвучивается.
Однако подчеркивается, что Харфорд запомнилась благодаря многолетней работе в кино. Она появлялась в сериалах «Бумажная охота», «Династия» и «Сумеречная зона». Кроме того, актриса снималась в фильмах «Дикая и невинная», а также «Внутри Дэйзи Кловер».
Немногим ранее стало известно о смерти российской актрисы Инны Штеренгарц. Она ушла из жизни в возрасте 78 лет. Причем скончалась артистка прямо в свой день рождения — 2 ноября. Причины и обстоятельства смерти пока не называются.