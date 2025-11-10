Эвакуаторы вывезли с улиц Владивостока уже больше 80 автомобилей

Напомним, задолго до запуска мунципальной службы эвакуаторов вопрос нерегулируемой парковки во Владивостоке остро стоял перед городскими властями. В 2022 году мэр Константин Шестаков заявил о планах создать службу эвакуаторов в ответ на многочисленные жалобы жителей на хаотичную парковку, заблокированные проезды и недостаточную оперативность ГАИ в решении подобных проблем. Инициатива тогда вызвала широкий общественный отклик, однако в течение несольких лет реализация откладывалась. Только в 2025 году идея получила практическое воплощение.