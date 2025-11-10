Эвакуаторы вывезли с улиц Владивостока уже больше 80 автомобилей

Муниципальная служба эвакуации активно патрулирует улицы Владивостока, ежедневно отправляя на спецстоянку машины, припаркованные с грубыми нарушениями ПДД, сообщила пресс-служба администрации города.
«С 21 октября, когда начала свою работу муниципальная служба, было эвакуировано 82 автомобиля», — говорится в сообщении.
Рейды проходят совместно с сотрудниками ГАИ. Поводом для принудительной эвакуации служит стоянка в зонах действия запрещающих знаков, на автобусных остановках и участках, где это не допускается правилами.
Заместитель директора муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Дмитрий Заев пояснил, что эвакуация транспорта применяется при нарушениях ПДД, которые создают помехи движению и угрозу безопасности других участников дорожного движения.
«К таким случаям относится стоянка в неположенном месте, задержание водителя в состоянии опьянения, а также необходимость убрать с проезжей части автомобиль, получивший повреждения в результате ДТП и не способный двигаться самостоятельно», — подчеркнул Дмитрий Заев.
В администрации города призвали автомобилистов соблюдать ПДД, напомнив о дорогостоящей процедуре возврата эвакуированного авто. Владельцу придется обратиться в ГАИ, оплатить штраф, а затем — услуги эвакуации и хранения на спецстоянке. Только после этого машину можно будет забрать.
Напомним, задолго до запуска мунципальной службы эвакуаторов вопрос нерегулируемой парковки во Владивостоке остро стоял перед городскими властями. В 2022 году мэр Константин Шестаков заявил о планах создать службу эвакуаторов в ответ на многочисленные жалобы жителей на хаотичную парковку, заблокированные проезды и недостаточную оперативность ГАИ в решении подобных проблем. Инициатива тогда вызвала широкий общественный отклик, однако в течение несольких лет реализация откладывалась. Только в 2025 году идея получила практическое воплощение.