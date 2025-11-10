Россияне назвали главный «красный флаг» на первых свиданиях

Главными «красными флагами» на первых свиданиях россияне считают постоянное использование телефона собеседником и обсуждение экс-партнеров. Данные результаты опубликовал сервис «Авито» после соответствующего опроса.
Также раздражающими моментами опрошенные считают отсутствие интереса к собеседнику, неспособность слушать, разговоры только о себе и расхождение фотографии в Сети с реальностью.
Также женщины назвали «красными флагами» предложение оплатить счет пополам, резкий переход к личным темам и опоздания без предупреждения.
Мужчины не любят, когда их собеседница уходит раньше времени, передает ТАСС.
Молодые люди массово создают виртуальных девушек при помощи нейросетей и выкладывают видео с ними в соцсети. Что это — безобидная шутка или симптом социальных проблем поколения Z, «ВМ» узнала у специалиста.
Некоторые современные мужчины не хотят строить серьезные отношения, предпочитая единственной спутнице разнообразие партнеров. Они не готовы на реальные поступки, даже расплатиться за салат на первом свидании для них — непосильная ноша. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, как не ошибиться в выборе партнера.