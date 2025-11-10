Россияне назвали главный «красный флаг» на первых свиданиях

Некоторые современные мужчины не хотят строить серьезные отношения, предпочитая единственной спутнице разнообразие партнеров. Они не готовы на реальные поступки, даже расплатиться за салат на первом свидании для них — непосильная ноша. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, как не ошибиться в выборе партнера.