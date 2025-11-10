Градова: Питомцы стали чаще получать сердечные приступы из-за истерик хозяев

По словам Градовой, из-за стресса у животных наблюдается сужение коронарных сосудов, что приводит к ишемии и даже мелким инфарктам. Часто они бессимптомны — это усложняет диагностику на ранних стадиях. В зоне риска и крупные собаки старшего возраста. Бить тревогу стоит, если у питомца наблюдаются рвота, слабость и одышка, уточнили в публикации.