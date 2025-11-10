Градова: Питомцы стали чаще получать сердечные приступы из-за истерик хозяев

Кошки и собаки стали чаще получать сердечные приступы — всему виной истерики и стресс их хозяев. Об этом в понедельник, 10 ноября, в беседе с Telegram-каналом Shot рассказала ветеринар Юлия Градова.
Так, наиболее уязвимыми кошками стали мейн-куны, рэгдоллы и британцы. Среди собак — лабрадоры, ретриверы, овчарки и доберманы. Питомцы испытывают сильный стресс из-за хозяев, так как те кричат, ругаются с близкими и друзьями, а также тяжело переживают проблемы на работе.
Иногда причина может крыться в другом — недостаток питания или же скрытые патологии. За последнее время рост страдающих от болезней собак и кошек составил около 15 процентов.
По словам Градовой, из-за стресса у животных наблюдается сужение коронарных сосудов, что приводит к ишемии и даже мелким инфарктам. Часто они бессимптомны — это усложняет диагностику на ранних стадиях. В зоне риска и крупные собаки старшего возраста. Бить тревогу стоит, если у питомца наблюдаются рвота, слабость и одышка, уточнили в публикации.
Зима все ближе, и с каждым днем на улице становится все холоднее. «Вечерняя Москва» узнала у ветеринара Михаила Шелякова, пора ли уже одевать питомцев и как защитить их лапы от реагентов.