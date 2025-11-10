Юрьев: в Евпатории реставрируют театр имени Пушкина

В Евпатории планируют реставрировать театр имени Пушкина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.
Театр открыли в 1910 году. Руководитель администрации назвал этот объект украшением Евпатории, а также архитектурным и культурным достоянием.
«Особую ценность представляет не только внешний облик здания, но интерьер зрительного зала, сохранившего классический вид», — написал Юрьев.
По его словам, там можно ставить пьесы любого уровня и жанра. В театре выступают драматические актеры, танцоры, вокалисты и музыканты. Крымское руководство решило выделить средства на ремонт и реставрацию здания.