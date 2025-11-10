Девушка Алексея Миранчука на примере салата рассказала об особенности США

Елена Максимова, возлюбленная российского футболиста Алексея Миранчука, выступающего за клуб MLS «Атланта Юнайтед», поделилась впечатлениями о жизни в США в своем блоге.
По словам девушки, американский сервис часто отличается от ожидаемого. Она привела пример, как заказала салат за 14 долларов, однако блюдо, доставленное ей, оказалось совсем не таким, как на фотографии в меню.
— Половину ингредиентов просто забыли положить — например, бекон. Не то чтобы я расстроена… Но так Америка и живет — на фото одно, а в реальности совсем другое, — отметила девушка.
Ранее юморист и стендап-комик Дмитрий Романов, который уехал из России в Португалию, заявил, что не хотел бы иметь постоянное место жительства в Соединенных Штатах.
С проблемами в США сталкиваются и другие знаменитые люди. Так, комик Данила Поперечный* и его жена, блогер Полина Чистякова, рассказали о высокой стоимости жизни в Лос-Анджелесе и «переоцененной» медицине в Соединенных Штатах. Пара отметила отсутствие привычной для россиян возможности записаться напрямую к узкому специалисту — только к терапевту, к которому запись может занять месяц.
*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.