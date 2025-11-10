Парень сделал предложение руки и сердца девушке на вокзале Новосибирск-Главный

Молодой человек устроил перфоманс для своей возлюбленной. Зал ожидания вокзала буквально превратился в сцену, где сначала музыканты заиграли на рояле и скрипке. Под музыку начали танцевать вальс приглашенные артисты. Потом к ничего не подозревающей девушке начали подходить люди и вручать ей цветы. В итоге, когда набрался целый букет, к ней подошел молодой человек и встал на одно колено.