Парень сделал предложение руки и сердца девушке на вокзале Новосибирск-Главный

Жители и гости Новосибирска стали свидетелями необычного и красивого предложения руки и сердца. Действие развернулось на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Новосибирский паблик».
Молодой человек устроил перфоманс для своей возлюбленной. Зал ожидания вокзала буквально превратился в сцену, где сначала музыканты заиграли на рояле и скрипке. Под музыку начали танцевать вальс приглашенные артисты. Потом к ничего не подозревающей девушке начали подходить люди и вручать ей цветы. В итоге, когда набрался целый букет, к ней подошел молодой человек и встал на одно колено.
— Она сказала: «Да», — добавили очевидцы.
Те, кто стал свидетелем случившегося, громко зааплодировали после предложения руки и сердца.