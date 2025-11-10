Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парень сделал предложение руки и сердца девушке на вокзале Новосибирск-Главный

Он устроил необычный перформанс, чем покорил свою возлюбленную.

Источник: Комсомольская правда

Жители и гости Новосибирска стали свидетелями необычного и красивого предложения руки и сердца. Действие развернулось на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Новосибирский паблик».

Молодой человек устроил перфоманс для своей возлюбленной. Зал ожидания вокзала буквально превратился в сцену, где сначала музыканты заиграли на рояле и скрипке. Под музыку начали танцевать вальс приглашенные артисты. Потом к ничего не подозревающей девушке начали подходить люди и вручать ей цветы. В итоге, когда набрался целый букет, к ней подошел молодой человек и встал на одно колено.

— Она сказала: «Да», — добавили очевидцы.

Те, кто стал свидетелем случившегося, громко зааплодировали после предложения руки и сердца.