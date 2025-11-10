В Иркутской области 11,8 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю

— Самый надежный способ защититься от гриппа — это сделать прививку. Вакцинацию в области уже прошли более 870 тысяч человек. Чтобы сделать укол, нужно просто прийти в свою поликлинику. Перед этим вас обязательно осмотрит врач, — напомнили в надзорном ведомстве.