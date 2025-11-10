В Иркутской области 11,8 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю

В Иркутской области сейчас болеют простудой и гриппом меньше, чем обычно. Уровень заболеваемости оказался вполовину ниже того порога, когда объявляют эпидемию. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, за прошлую неделю, с 3 по 10 ноября, врачи зарегистрировали 11,8 тысячи случаев ОРВИ и 53 случая гриппа.
— Самый надежный способ защититься от гриппа — это сделать прививку. Вакцинацию в области уже прошли более 870 тысяч человек. Чтобы сделать укол, нужно просто прийти в свою поликлинику. Перед этим вас обязательно осмотрит врач, — напомнили в надзорном ведомстве.
Не забывайте и о простых правилах защиты: мойте руки, старайтесь не трогать лицо, в людных местах носите маску. Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома и вызывайте доктора.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье уменьшилось число пациентов с ВИЧ-инфекцией.