Бюджет Новосибирской области столкнулся с недополучением 4 млрд налогов

Новосибирская область планирует привлечь дополнительные средства через размещение облигационных займов и банковское кредитование до конца 2025 года. О необходимости таких мер заявил вице-премьер — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко на оперативном совещании в правительстве 10 ноября.
Как пояснил министр, в октябре реализовался негативный сценарий поступлений в бюджет. По словам Голубенко, при получении квартального перерасчета по налогу на прибыль выяснилось, что налогоплательщики показали уменьшение налогооблагаемой базы по итогам третьего квартала. Это привело к недополучению около 4 млрд рублей.
Финансовые показатели региона за 2025 год демонстрируют значительный дефицит: при поступлениях в 251 млрд рублей, включая 227 млрд рублей собственных доходов (75% от запланированного объема), и расходах в 295 млрд рублей дефицит бюджета достиг 44 млрд рублей.
В настоящее время в правительстве региона готовятся поправки в бюджет на 2025 год, которые официально закрепят снижение плановых показателей по собственным доходам области.