«Баснословные прибыли на невежестве»: в Башкирии усилили борьбу с онлайн-мошенниками

Парламент Башкирии принял поправки в закон о бесплатной юридической помощи, направленные на усиление защиты граждан от кибермошенников. Как сообщает пресс-служба Государственного Собрания республики, изменения возлагают на участников государственной системы бесплатной юридической помощи обязанность информировать население о мерах профилактики мошенничества в цифровой среде.
Председатель Курултая Константин Толкачев пояснил, что информирование будет осуществляться различными способами: размещением памяток в общественных местах, публикацией материалов в СМИ, продвижением информации через интернет и другими методами просвещения.
Спикер отметил, что киберпреступники получают баснословные прибыли на невежестве жертв. По его словам, современные преступники часто действуют без физического контакта, используя персональные данные и коды доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги» для получения доступа к банковским счетам и оформления кредитов.
Толкачев привел данные прокуратуры: в 2024 году в республике было зарегистрировано почти 24 тысячи киберпреступлений с суммарным ущербом около 4 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что информация является главным оружием для самозащиты в цифровой среде, особенно для граждан, слабо знакомых с правилами безопасной работы в сети.
