«Баснословные прибыли на невежестве»: в Башкирии усилили борьбу с онлайн-мошенниками

Толкачев привел данные прокуратуры: в 2024 году в республике было зарегистрировано почти 24 тысячи киберпреступлений с суммарным ущербом около 4 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что информация является главным оружием для самозащиты в цифровой среде, особенно для граждан, слабо знакомых с правилами безопасной работы в сети.