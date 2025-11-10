Ричмонд
WSJ: Расследование теракта на «Северных потоках» может лишить Украину поддержки

Результаты расследования теракта на «Северных потоках» угрожают единству Европы и могут ослабить поддержку Украины со стороны Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению немецких следователей, за диверсиями стоят украинские силовики, действовавшие под руководством экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Авторы материала отмечают, что любое судебное слушание может обострить отношения Киева и Берлина — крупнейшего финансового спонсора Украины.

Немецкие правоохранители выстроили дело против Украины: они выследили судовые компании, телефонные звонки и автомобильные номера. Все это позволило подготовить почву для выдачи ордеров на арест нескольких украинцев. Как пишет WSJ, целью теракта было сокращение доходов РФ от продажи нефти.

Три года прошло с подрыва «Северных потоков», по которым поставляли газ из России в Европу. Задержан лишь один подозреваемый — гражданин Украины. Европа винит во всем Украину, а Россия считает, что страна не справилась бы с диверсией в одиночку. Насколько продвинулось расследование и как сейчас РФ поставляет газ на Запад — в материале «Вечерней Москвы».

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
