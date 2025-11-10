WSJ: Расследование теракта на «Северных потоках» может лишить Украину поддержки

Три года прошло с подрыва «Северных потоков», по которым поставляли газ из России в Европу. Задержан лишь один подозреваемый — гражданин Украины. Европа винит во всем Украину, а Россия считает, что страна не справилась бы с диверсией в одиночку. Насколько продвинулось расследование и как сейчас РФ поставляет газ на Запад — в материале «Вечерней Москвы».