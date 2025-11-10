Ричмонд
В селе Плиево в Ингушетии построили школу

На прилегающей территории оборудовали футбольное и баскетбольное поля.

Новую школу № 5 на 720 ученических мест открыли в селе Плиево в Ингушетии. Учреждение построили при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.

В трехэтажном здании установили современное оборудование и удобную мебель. Там есть в том числе интерактивные доски, компьютеры и мультимедийные комплексы, которые позволяют проводить занятия на высоком технологическом уровне.

В школе предусмотрены просторная столовая на 180 мест, медицинский и стоматологический кабинеты, спортивный и актовый залы, кабинеты технологии, гуманитарного и естественно-научного профилей, языков и математики, а также помещения для логопеда и игровые зоны для младших школьников. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья оборудованы пандусы, поручни и лифт.

На прилегающей территории расположены спортивная площадка, футбольное и баскетбольное поля, беговая дорожка и детский игровой комплекс.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.