В селе Плиево в Ингушетии построили школу

В школе предусмотрены просторная столовая на 180 мест, медицинский и стоматологический кабинеты, спортивный и актовый залы, кабинеты технологии, гуманитарного и естественно-научного профилей, языков и математики, а также помещения для логопеда и игровые зоны для младших школьников. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья оборудованы пандусы, поручни и лифт.