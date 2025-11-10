Три колледжа на 22 тыс. мест будет построено до 2028 года за счет средств Москвы

«Столица проводит масштабное обновление инфраструктуры, в том числе в сфере образования. В районах Филевский Парк, Южное Тушино и Люблино в течение трех лет планируется построить три современных флагманских колледжа. Это будут инновационные образовательные пространства, которые станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В зданиях предусмотрят все необходимое для всестороннего развития студентов. Суммарно они рассчитаны более чем на 22 тыс. человек. Объекты включены в Адресную инвестиционную программу столицы на 2026−2028 годы», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.