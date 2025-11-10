Ричмонд
Три колледжа на 22 тыс. мест будет построено до 2028 года за счет средств Москвы

В течение трех лет на западе, северо-западе и юго-востоке столицы в рамках Адресной инвестиционной программы построят три колледжа, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Источник: Freepik

«Столица проводит масштабное обновление инфраструктуры, в том числе в сфере образования. В районах Филевский Парк, Южное Тушино и Люблино в течение трех лет планируется построить три современных флагманских колледжа. Это будут инновационные образовательные пространства, которые станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В зданиях предусмотрят все необходимое для всестороннего развития студентов. Суммарно они рассчитаны более чем на 22 тыс. человек. Объекты включены в Адресную инвестиционную программу столицы на 2026−2028 годы», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Так, в Южном Тушино студенты смогут получить образование в области строительства, промышленности (в том числе медицинской и химической), ИТ, транспорта. В Люблино будут представлены программы по кинопроизводству, печатным технологиям, моде, цифровому искусству и рекламе.

«Приступить к строительству трех колледжей планируется в 2026 году. Все проекты предусматривают создание комфортной образовательной среды для студентов с учебными аудиториями, лабораториями, мастерскими для практических занятий, спортивными залами и другими помещениями. Общая площадь возводимых объектов составит около 150 тыс. кв. м. Помимо этого, планируется выполнить благоустройство прилегающих территорий с озеленением и установкой малых архитектурных форм», — также приводятся в материале слова руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова.

На прилегающих территориях установят информационные щиты, проложат подъездные дороги, пешеходные дорожки, организуют велопарковки. Также появятся зоны для внеклассных мероприятий, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. Все проекты предусматривают создание безопасной и благоприятной среды для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.