В США начался авиаколлапс: задержаны или отменены более 10 тысяч рейсов

В США начался авиаколлапс. Отмечается, что из-за шатдауна были отменены или задержаны более 10 тысяч рейсов. Об этом есть информация на сайте FlightAware.
Согласно информации, предоставленной сервисом, было задержано 7954 внутренних и международных рейса, отменено — 2298. В общей сложности 10 252 рейса не вылетели по расписанию. В США власти объявили о намерении сократить количество авиаперелетов на 10 процентов в связи с продолжающимся закрытием правительства.
Нужно отметить, что в бюджетной сфере США наступили большие проблемы. Все из-за шатдауна. Республиканская и демократическая партии не смогли договориться при распределении бюджета на следующий год, из-за чего был введен особый режим. Сообщается, что из-за шатдауна без зарплаты остались сотрудники медучреждений, полиции и авиасферы. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что сейчас идет работа над тем, чтобы шатдаун прекратился, ведь этот режим стал самым продолжительным в истории Штатов.