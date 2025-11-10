В Белоруссии на границе с Литвой скопилось более 1,1 тыс. грузовиков

Более 1,1 тыс. грузовых автомобилей скопилось в Белоруссии на границе с Литвой из-за действий Вильнюса, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.
«В связи с односторонним закрытием Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе… скопилось свыше 1100 грузовых транспортных средств литовских перевозчиков», — отметили в МИД республики.
Уточняется, что для безопасности и сохранности этих транспортных средств решено переместить их на специальную стоянку, которую оборудовали в районе пункта пропуска «Котловка». Водителям застрявших в очереди грузовиков предоставили возможность покинуть Белоруссию и вернуться домой, пока литовские власти не примут решение о полном открытии границы.
Кроме того, тем лицам, которым по каким-либо причинам не могут выехать с белорусской территории, будет оказана необходимая помощь.
«Подчеркиваем, что все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах Европейского союза и за его пределами вызваны исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей», — заявили в министерстве.
В ведомстве также добавили, что Белоруссия оставляет за собой право применить в отношении указанных грузовиков все меры, которые предусмотрены законодательством страны.
Напомним, в конце октября Литва закрыла пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией до 30 ноября. Позже МИД Белоруссии призвал литовскую сторону отменить это одностороннее решение и восстановить нормальную работу пропускных пунктов на границе республик.