В Белоруссии на границе с Литвой скопилось более 1,1 тыс. грузовиков

Уточняется, что для безопасности и сохранности этих транспортных средств решено переместить их на специальную стоянку, которую оборудовали в районе пункта пропуска «Котловка». Водителям застрявших в очереди грузовиков предоставили возможность покинуть Белоруссию и вернуться домой, пока литовские власти не примут решение о полном открытии границы.