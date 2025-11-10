Миллионы в крипте: в Генпрокуратуре выявили тысячи счетов дропперов с помощью ИИ

Продукты созданы в коллаборации прокуратуры города Шымкент с отечественными IT-разработчиками для борьбы с наркопреступностью. «Crypto Trace» — это поисковая система нового поколения, которая помогает анализировать в сети транзакции и выявлять деньги наркобизнеса. «ProkAi» — интеллектуальная платформа, способная выявлять торговлю наркотиками в интернете.
Только за три месяца работы чат-бота «ProkAi» установлено более 2 000 дропперских счетов. Программа с помощью изъятых у преступников SimBox-устройств подключается к сотням номеров наркомагазинов и обеспечивает широкий охват преступных аккаунтов, — рассказал Асылов.
Программный продукт был апробирован в реальном расследовании — по уголовному делу в отношении наркомагазина. Выявлено свыше 15 тыс. счетов дропперов — из них около 2 тыс. казахстанских, более 13 тыс. зарубежных и 620 криптовалютных. Более сотни дропперов привлечены к уголовной ответственности.
Удалось оперативно установить реальные криптокошельки конечных выгодоприобретателей, что существенно повысило результативность расследования. На этих кошельках установлены активы на сумму около 5 миллионов USDT, что свидетельствует о значительных объемах незаконных финансовых потоков от реализации наркотиков, — рассказал Асылов о расследовании.
Разработанные программы будут внедрены по всей стране. ИИ становится частью правопорядка — помогает не только расследовать, но и предупреждать преступления, совершаемые с использованием технологий, — заявил Генпрокурор.