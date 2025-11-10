Домашние питомцы стали чаще получать сердечные приступы из-за истерик хозяев

По их данным, за последнее время число кошек и собак с кардиологическими проблемами возросло примерно на 15%. Наиболее подверженными заболеваниям сердца среди кошек оказались породы мейн-кун, рэгдолл и британская, а среди собак — лабрадоры, ретриверы, овчарки и доберманы. Ветеринар Юлия Градова пояснила, что стрессовые ситуации, создаваемые хозяевами — такие как крики, ссоры или эмоциональное напряжение — вызывают у животных сужение коронарных сосудов, что может привести к ишемии и даже бессимптомным микроинфарктам. Особенно уязвимыми являются собаки крупных пород старшего возраста.