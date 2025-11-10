Россиянин потерял 3,3 млн рублей из-за мошенников, подделавших через ИИ фото машины

Позднее «брокер» запросил дополнительные суммы — за утильсбор, госпошлину и залог. Мужчина перевёл деньги, получая убедительные документы и снимки, якобы с таможни. Позже выяснилось, что изображения были сгенерированы нейросетью — на табличках присутствовали ошибки в написании белорусских слов. Поняв, что автомобиль на самом деле не пересекал границу, Виталий обратился в полицию.