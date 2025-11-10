Тимур Кападзе ушел с поста помощника главного тренера сборной Узбекистана по футболу

«Помощник тренера национальной сборной Узбекистана Тимур Кападзе, выразив желание продолжить свою карьеру на новом уровне, обратился к руководству Ассоциации футбола с просьбой об освобождении его от должности. Поскольку специалисту поступило другое предложение и он намерен продолжить свою тренерскую карьеру в качестве главного тренера, руководство ассоциации с уважением приняло его решение», — говорится в сообщении.