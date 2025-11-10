Экс-тафгай «Авангарда» Верба в отсутствие контракта стал хоккейным экспертом

Сейчас 27-летний тафгай временно находится без контракта. Однако хоккеист не теряет времени зря и пробует себя в медийной сфере. Так, в субботу, 8 ноября, Верба стал экспертом на матче «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) телеканала «Матч ТВ». Помимо этого хоккеист принял участие в съёмках на YouTube-канале «ЛЁД». Фото со съёмок он опубликовал в своём телеграм-канале — выпуск с его участием выйдет сегодня, 10 ноября.