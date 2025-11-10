На Западном обходе Омска образовалась семикилометровая пробка из фур

В телеграм-канале «Аварийный Омск» появились фотографии затора, на которых видно около 30 большегрузов, выстроившихся в очередь на трассе. Пробка образовалась с установлением 10-градусных холодов после периода околонулевых температур и обильных снегопадов. Резкая смена погоды привела к обледенению дорожного полотна.