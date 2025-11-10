На Западном обходе Омска образовалась семикилометровая пробка из фур

В понедельник, 10 ноября 2025 года, под Омском на Западном обходе скопилась масштабная пробка из большегрузных автомобилей протяженностью около 7 километров. По информации «Вести Омск», движение фур остановилось из-за того, что дорога покрылась слоем льда, сделав проезд невозможным.
В телеграм-канале «Аварийный Омск» появились фотографии затора, на которых видно около 30 большегрузов, выстроившихся в очередь на трассе. Пробка образовалась с установлением 10-градусных холодов после периода околонулевых температур и обильных снегопадов. Резкая смена погоды привела к обледенению дорожного полотна.
Ситуация осложняется тем, что Западный обход является одной из ключевых транспортной артерией для грузового транзитного транспорта.