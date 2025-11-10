В Омске назначили предварительные слушания по делу пилота, посадившего самолет в поле

Пилот обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По версии следствия, в сентябре 2023 года при выполнении рейса Сочи — Омск Белов принял ряд ошибочных решений после возникновения технической неисправности. Следствие полагает, что неисправность не мешала совершить посадку в аэропорту назначения, однако командир воздушного судна принял решение лететь в Новосибирск. В результате неправильно произведенных расчетов остатка топлива лайнер был вынужден совершить аварийную посадку за пределами аэродрома.