В Омске назначили предварительные слушания по делу пилота, посадившего самолет в поле

ОМСК, 10 ноября, ФедералПресс. Предварительные слушания по уголовному делу бывшего командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Сергея Белова, совершившего аварийную посадку самолета в пшеничном поле, пройдут в ближайшее время. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

«Предварительные слушания по уголовному делу назначены на 19 ноября», — говорится в сообщении.

Пилот обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По версии следствия, в сентябре 2023 года при выполнении рейса Сочи — Омск Белов принял ряд ошибочных решений после возникновения технической неисправности. Следствие полагает, что неисправность не мешала совершить посадку в аэропорту назначения, однако командир воздушного судна принял решение лететь в Новосибирск. В результате неправильно произведенных расчетов остатка топлива лайнер был вынужден совершить аварийную посадку за пределами аэродрома.

Сам летчик свою вину отрицает.

Напомним, что изначально дело рассматривалось в Новосибирске, но по ходатайству защиты его перенесли в Омск, поскольку большинство свидетелей и потерпевших проживают именно там.