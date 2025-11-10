С Шершневского кольца в Челябинске перенесут ярмарку садоводов

Для ярмарки найдут новое место (архивное фото).
В Челябинске с изменением планировки Шершневского кольца будет перенесена на другое место стихийная ярмарка садоводов. Об этом рассказал заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«Я встречался с садоводами, обрисовал ситуацию. Сезонная ярмарка не будет продлена, потому что она и не должна там находиться. Садоводам посоветовал вместе определить несколько участков, которые им подходят, и обратиться в администрацию», — уточнил Агеев. Он добавил, что жители могут прийти на личный прием, чтобы обсудить выбранные точки.
В Челябинске стартует перепланировка дорожной развязки на Шершневском кольце. Здесь уберут две остановки и два пешеходных перехода, установят новые сфетофоры и сделают кольцо удобнее для пассажиров и транспорта. Это позволит разгрузить плотное движение и минимизировать образование пробок в часы пик.