В Челябинске накажут расклейщиков, испортивших арт-объект плакатом с Ваенгой

Инцидент произошел в конце прошлой недели. Творческая команда в рамках проекта «Город в красках» на один из шкафов около ДК ЖД нанесла рисунок. Ночью его заклеили рекламой концерта Елены Ваенги. «Нарушители пытались скрыть государские регистрационные знаки на автомобиле, на котором они подъехали к объекту. Но мы смогли установить их и передать информацию в Советское УВД. Продолжим наблюдать за деятельностью данного юридического лица и своевременно привлекать в случае нарушения правил благоустройства», — добавил Агеев.