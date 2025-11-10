Сотрудники «Газпром межрегионгаза» перепутали адреса и отрезали газовую трубу в доме новосибирца

Житель новосибирского дачного поселка Пичугово Море Алексей Васильев полтора года судится с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» за размер компенсации за испорченные систему отопления и имущество. Мужчина требует от газовиков 340 787 рублей возмещения материального ущерба, «Газпром межрегионгаз» добивается суммы почти в 4 раза меньшую. Подробности в материале Светланы Сорокиной.
Злоключения Алексея Васильева начались в феврале 2024 года, в один из дней вернувшись домой мужчина обнаружил холодные стены.
«Захожу домой, холодно. Смотрю все замерзшее, давление газа низкое. Лед в системе, трубы лопнули, думал газовый котел сломался», — рассказывает Васильев.
Пытаясь найти причину порыва труб, мужчина обратил внимание на заходящую газовую трубу в кухне. Оказалось, что дело вовсе не в поломке котла.
«Случайно обратил внимание на газовую трубу в кухне, а там куска трубы нет, она вырезана», — рассказывает мужчина.
Алексей вызвал полицию, связался с газовщиками. Выяснилось, что слесари перепутали адрес и по ошибке обрезали газопровод Васильева. За три дня система отопления дома успела полностью разморозиться и повредить имущество: вышедшая из лопнувших труб и радиаторов вода залила деревянный пол, отчего он взбух, частично вышла из строя сантехника.
«Газпром межрегионгаз» провел обследование дома и предложил Васильеву провести ремонт отопительной системы. На что мужчина не согласился, считая, что сумма ущерба гораздо выше, и не покроет ремонт непонятного качества.
«Я вызвал человека, который делал мне отопление в другом доме, он насчитал около 180 тысяч за восстановление системы отопления. Приехали газовщики и сказали “давайте 100 тысяч, и мы разбежимся”. Я спросил, а если еще что-то где-то вылезет, как будет ситуация развиваться дальше? Я что за ними бегать должен?», — рассказывает мужчина.
Алексей решил провести независимую экспертизу и сделать ремонт самостоятельно, по итогам оценки ущерб определили в 275 400 рублей. В «Газпром межрегионгаз» столько платить не согласились.
В апреле 2024 года мужчина направил компании досудебную претензию, потребовав возместить 315 000 рублей на восстановление системы отопления и ремонт дома. Компания в свою очередь предложила возместить 230 000 рублей.
Пытаясь найти правду, Васильев обратился в суд. Мужчина намеревался признать отключение газа незаконным, взыскать материальный ущерб, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Судья назначила проведение экспертизы, по итогам которой компенсация составила 340 787 рублей. Однако «Газпром межрегионгаз» вновь не согласился с суммой, посчитав, что при замене системы отопления и ремонта комнат не учитывался износ дома.
По ходатайству газовиков судья назначила вторую экспертизу, по итогам которой ущерб оценили всего в 74 625 рублей с учетом износа дома. Из них 15 042 рубля — замена элементов отопления. Сам износ дома оценили в 64%. Судья вынесла решение выплатить такую компенсацию Васильеву, при этом также сократив суммы ущерба за моральный вред, издержек на юриста и экспертизу.
«Мы неоднократно делали акцент на том, что расчет стоимости восстановительного ремонта дома с учетом физического износа дома сам по себе противоречит логике и нарушает права истца, так как при проведении ремонта и замене поврежденных элементов будут использоваться новые элементы, а не элементы с износом 64%. Также, износ в 64% определен для всего дома в целом, износ каждого отдельного поврежденного элемента не проводился, в связи с чем расчет стоимости также является неверным. Кроме того, не взяты в расчет некоторые поврежденные элементы, например обои, так как, по словам эксперта, невозможно установить, явилась ли причиной отслоения обоев именно авария, возникшая из-за отключения газоснабжения», — прокомментировал юрист правозащитного центра «Алмаз Новосибирск» Демьян Карякин.
Проводить третью экспертизу Алексей Васильев морально не готов, вместо этого он собирается подать апелляционную жалобу в областной суд.
В «Газпром межрегионгаз Новосибирск» не ответили на запрос Сиб.фм на момент публикации. При получении ответа материал будет дополнен.