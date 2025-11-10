Сотрудники «Газпром межрегионгаза» перепутали адреса и отрезали газовую трубу в доме новосибирца

«Мы неоднократно делали акцент на том, что расчет стоимости восстановительного ремонта дома с учетом физического износа дома сам по себе противоречит логике и нарушает права истца, так как при проведении ремонта и замене поврежденных элементов будут использоваться новые элементы, а не элементы с износом 64%. Также, износ в 64% определен для всего дома в целом, износ каждого отдельного поврежденного элемента не проводился, в связи с чем расчет стоимости также является неверным. Кроме того, не взяты в расчет некоторые поврежденные элементы, например обои, так как, по словам эксперта, невозможно установить, явилась ли причиной отслоения обоев именно авария, возникшая из-за отключения газоснабжения», — прокомментировал юрист правозащитного центра «Алмаз Новосибирск» Демьян Карякин.