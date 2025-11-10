В башкирском городе Ишимбае открылась площадка ГТО

Новая спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО открылась в городе Ишимбае Республики Башкортостан. Территорию оборудовали при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении физической культуры, спорта и туризма Ишимбайского района.
На тeрритории установили турники и тренажеры для проработки различных групп мышц.
«Открытие новой площадки ГТО стало важным шагом в развитии массового спорта и привлечении новых участников к выполнению норм комплекса. Это мероприятие вдохновит многих на занятия спортом и ведение активного образа жизни. Уверен, что новая площадка станет местом притяжения для любителей спорта и подарит много счастливых моментов каждому посетителю», — отметил глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.