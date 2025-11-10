Две новостройки по программе реновации появилось на северо-востоке Москвы

«В районах Бабушкинский и Отрадное в сентябре этого года завершили возведение двух новостроек, расположенных на ул. Радужная и в Отрадном проезде. Суммарно жилые комплексы насчитывают 441 квартиру, включая девять квартир для маломобильных граждан. Их общая площадь — свыше 25 тыс. кв. м. В зданиях обеспечили безбарьерную среду: сквозные входы в дома оборудовали на одном уровне с улицей, без лестниц, порогов и других препятствий. В подъездах обустроили просторные вестибюли и лифтовые холлы», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.