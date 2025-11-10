Ричмонд
От Нигера до Казахстана: где продукты дешевеют, а где дорожают быстрее всего

Продовольственная инфляция — острейшая мировая проблема. Если в развитых странах рост цен на продукты питания стабилизировался в пределах 2−3%, то в развивающихся странах потребители сталкиваются с двузначными, а порой и трехзначными показателями, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Казахстан в верхней двадцатке.

Согласно последним данным, Казахстан с годовой продовольственной инфляцией в 13,5% (по сравнению с 12,7% месяцем ранее) входит в верхнюю двадцатку стран с самым высоким ростом цен на продукты. Наше положение в этом рейтинге отражает сохраняющиеся внутренние дисбалансы, включая ценовые и кредитные факторы.

Отметим, что в целом инфляция по Республике Казахстан в октябре 2025 года составила 12,6% (годовое выражение), и именно продукты питания и безалкогольные напитки внесли наибольший вклад в этот показатель — 5,2 процентных пункта. При этом за октябрь продовольственные товары подорожали на 1%.

Соседи по региону и СНГ также демонстрируют высокий уровень продовольственной инфляции:

Кыргызстан — 10,7% Монголия — 10,6% Россия — 9,46% Азербайджан — 8,2% Беларусь — 9,8%

Это говорит о том, что проблемы ценовой стабильности продовольствия характерны для всего нашего региона.

Абсолютные лидеры и аутсайдеры мировой инфляции.

Глобальная картина инфляции демонстрирует беспрецедентный разброс в ценовой динамике.

Лидеры антирейтинга (самая высокая инфляция). На вершине списка, предоставленного экономистом Эльдаром Шамсутдиновым, находятся страны, переживающие острые экономические или геополитические кризисы. Южный Судан занимает первое место с годовым ростом цен на продовольствие в 106%. В этой же группе находятся Иран (57,9%), Никарагуа (44,94%) и Палестина (41,16%). Здесь рост цен означает стремительное снижение покупательной способности населения и угрозу продовольственной безопасности.

Аутсайдеры (самая низкая инфляция, дефляция). На противоположном полюсе находятся страны, где цены на продукты не просто стабильны, но даже снижаются. Абсолютным аутсайдером является Нигер с показателем 14,7% годовых. Другие страны с сильной дефляцией — Фиджи (-8,4%) и Алжир (-7,16%). Крупные азиатские экономики, такие как Китай (-2,9%) и Индия (-2,28%), также фиксируют снижение цен, что создает совершенно иные вызовы для их экономических систем.

Прогноз по Казахстану от мировых экспертов.

Отметим, что на фоне высоких мировых показателей в Казахстане наметилась позитивная тенденция — инфляция после длительного роста начала замедляться.

По данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в октябре 2025 года снизилась на 0,3%. Еще более заметное замедление произошло в помесячном выражении: 0,5% в октябре против 1,1% в сентябре.

Примечательно, что замедление инфляции в РК первыми спрогнозировали зарубежные аналитики. Так, Goldman Investment Research (подразделение Goldman Sachs) еще 1 ноября предсказал снижение роста цен, JP Morgan заявил, что начавшаяся фискальная консолидация может создать условия для смягчения политики Нацбанка уже в 2026 году. А Bank of America вообще заявил о грядущем снижении инфляции уже в начале 2026 года.

