В Севастополе отремонтировали дорогу на Английском бульваре

Ремонт дороги на Английском бульваре в Севастополе протяженностью более 500 метров провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Севастопольском автодоре».
Во время работ специалисты уложили новый асфальт и укрепили обочины. Теперь передвигаться по данному участку на машине стало удобнее и безопаснее. Английский бульвар расположен в жилой зоне, поэтому обновление дороги особенно важно для горожан, которые ежедневно пользуются этим маршрутом.
Напомним, что ранее в селе Орлином в Севастополе по нацпроекту обновили участок на переулке Байдарском. Протяженность дороги составляет более 100 метров. Там специалисты сделали основание из щебеночно-песчаной смеси, уложили два слоя асфальта, а также обустроили обочины.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.