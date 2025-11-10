Для чего над дорогами Павлодара летают дроны

Об этом 10 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области:
«Беспилотники патрулируют город с воздуха, фиксируя нарушения правил дорожного движения. С их помощью выявляются такие опасные правонарушения, как выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества пешеходам. По каждому факту принимаются меры».
Отмечается, что в регионе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Перевозчик», направленное на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение дисциплины среди водителей.
«Очередной рейд был направлен на пресечение нарушений среди водителей такси. Особое внимание уделено территории железнодорожного вокзала, где таксисты допускают остановку и стоянку под знаком “Остановка запрещена”, — сообщил начальник административной полиции Управления полиции (УР) Павлодара Нурлан Карагужинов.
По результатам рейда выявлены водители, нарушившие правила дорожного движения. В отношении каждого составлены административные протоколы.
В областном ДП подчеркнули, что использование современных технологий, включая видеонаблюдение с воздуха, значительно повышает эффективность надзора за дорожным движением и способствует предупреждению правонарушений.
