СМИ: В России прекратили эксперимент по сборке процессоров «Байкал-М»

«Байкал-М» — это отечественный восьмиядерный процессор с частотой до 1,5 ГГц и энергопотреблением менее 35 Вт. Он подходит для систем с повышенными требованиями к безопасности и может применяться в офисных компьютерах, банкоматах, платежных терминалах, системах хранения данных, мини-серверах и промышленном оборудовании, передает «Коммерсантъ».