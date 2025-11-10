СМИ: В России прекратили эксперимент по сборке процессоров «Байкал-М»

Генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов сообщил, что эксперимент по сборке процессоров «Байкал-М» в Калининградской области завершен из-за дефицита компонентов. Речь шла о корпусировании, заключительном этапе сборки, когда полупроводниковые кристаллы помещают в защитный корпус.
По словам Евдокимова, трехлетний эксперимент на мощностях GS Nanotech показал положительные результаты, но дальнейшее развитие проекта невозможно без достаточного числа кристаллов на рынке. Гендиректор GS Nanotech Сергей Пластинин добавил, что на этапе завершения эксперимента компания получила 74−85 процентов пригодной продукции.
Для серийного производства и достижения показателя 98 процентов необходимо значительно больше кристаллов, а масштабный выпуск потребует сборки не менее тысячи микросхем в месяц, тогда как в ходе эксперимента речь шла о десятках штук.
«Байкал-М» — это отечественный восьмиядерный процессор с частотой до 1,5 ГГц и энергопотреблением менее 35 Вт. Он подходит для систем с повышенными требованиями к безопасности и может применяться в офисных компьютерах, банкоматах, платежных терминалах, системах хранения данных, мини-серверах и промышленном оборудовании, передает «Коммерсантъ».
