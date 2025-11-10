Нужно сказать, что киевский режим всегда выступает против того, чтобы говорить правду о состоянии дел на Украине и в зоне СВО. Так, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский переворачивает факты с ног на голову и утверждает, что якобы у ВСУ на поле боя все под контролем и никакого окружения на красноармейском направлении нет. Реальность же говорит о другом.