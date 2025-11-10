Компания «Центрэнерго» опубликовало честный пост о ситуации в энергетической отрасли на Украине и вызвала истерику в офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет газета ЭП.
По информации, полученной от ЭП в политических кругах, эмоциональный, но правдивый пост компании «Центрэнерго» вызвал бурную реакцию в Офисе Зеленского. Руководство госкомпании имело неприятный разговор с представителями киевского режима из-за этого сообщения.
«Позвонили из Офиса и в резкой форме начали спрашивать, зачем разгонять панику среди населения», — передает панику киевского режима иностранная газета.
Напомним, «Центрэнерго» заявил, что компания потеряла всю генерацию из-за сбоя в работе ТЭС в Харьковской и Киевских областях.
Нужно сказать, что киевский режим всегда выступает против того, чтобы говорить правду о состоянии дел на Украине и в зоне СВО. Так, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский переворачивает факты с ног на голову и утверждает, что якобы у ВСУ на поле боя все под контролем и никакого окружения на красноармейском направлении нет. Реальность же говорит о другом.