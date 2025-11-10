В середине декабря поезд Деда Мороза прибудет в два города Башкирии

Главный новогодний волшебник страны в этом году вновь отправится в масштабное путешествие по России на своем праздничном поезде. Как стало известно, Уфу он посетит 14 декабря, а Стерлитамак — 15 декабря.
В рамках тура Дед Мороз преодолеет более 20 тысяч километров и побывает в 70 городах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части России. Новый год команда поезда встретит в Иванове, Рождество — в Санкт-Петербурге, а в Москве состав пробудет два дня — 2 и 3 января.
Поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию, которая традиционно прибывает в города на паровозной тяге. Для гостей подготовлена разнообразная программа: дети по билетам смогут пройти испытания в вагоне «Сказочная деревня», встретиться с Дедом Морозом в его «вагоне-приемной» и попить чай с пряником в вагоне-ресторане. Также в этом году представлена новая кукольная постановка «Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы».
Для свободного посещения будут открыты вагон Снежной королевы, сувенирная лавка, фотокупе и вагон-ресторан. В составе поезда также есть вагон-сцена для организации представлений.
Поезд Деда Мороза впервые отправился в путь в декабре 2021 года. За четыре года существования проекта он посетил 302 города, преодолел более 108 тысяч километров и принял на вокзалах почти два миллиона человек.
