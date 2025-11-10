В середине декабря поезд Деда Мороза прибудет в два города Башкирии

Поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию, которая традиционно прибывает в города на паровозной тяге. Для гостей подготовлена разнообразная программа: дети по билетам смогут пройти испытания в вагоне «Сказочная деревня», встретиться с Дедом Морозом в его «вагоне-приемной» и попить чай с пряником в вагоне-ресторане. Также в этом году представлена новая кукольная постановка «Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы».