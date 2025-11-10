Оперативный штаб создан после пожара в детдоме Алматы

«Относительно ситуации в частном детском доме городе Алматы. Данный детский дом является частной благотворительной организацией, в которой в настоящее время воспитываются 35 детей. Сейчас все воспитанники чувствуют себя хорошо и находятся в безопасном месте. Для координации действий создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители акимата, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители общественного совета, неправительственных организаций, а также специалисты органов опеки, Центра поддержки семьи и Центров психологической поддержки», — сообщили в пресс-службе комитете по охране прав детей минпросвета.