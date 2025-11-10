Оперативный штаб создан после пожара в детдоме Алматы

«Относительно ситуации в частном детском доме городе Алматы. Данный детский дом является частной благотворительной организацией, в которой в настоящее время воспитываются 35 детей. Сейчас все воспитанники чувствуют себя хорошо и находятся в безопасном месте. Для координации действий создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители акимата, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители общественного совета, неправительственных организаций, а также специалисты органов опеки, Центра поддержки семьи и Центров психологической поддержки», — сообщили в пресс-службе комитете по охране прав детей минпросвета.
Медики осмотрели воспитанников и оказали психологическую помощь, организовано дистанционное обучение. Ведется работа по определению дальнейшего размещения детей.
«Комитет по охране прав детей министерства просвещения РК держит ситуацию на особом контроле до полного решения всех вопросов, касающихся детей», — заключили в комитете.
9 ноября КазТАГ сообщал, что крупный пожар тушат в Алматы. Позже стало известно, что горит здание столовой на территории детского дома.
Также для тушения пожара был создан оперативный штаб, прибыли все экстренные службы города. В 18:13 пожар в детдоме был локализован.
Аким Алматы Дархан Сатыбалды и руководители городских служб также находились на месте пожара. Возгорание ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м.
Кроме того, еще один крупный пожар произошел в административном здании Алматы. Его также ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м.