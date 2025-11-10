Ричмонд
Димаш Кудайберген вышел на сцену с температурой 40 градусов

«Температура поднялась до 40 градусов»: Димаш Кудайберген вышел на сцену, несмотря на болезнь, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Даже высокая температура не остановила Димаша Кудайбергена. В день концерта артист чувствовал себя настолько плохо, что температура тела поднялась до 40, но он всё равно вышел на сцену.

О состоянии певца рассказал его отец, Канат Айтбаев. По его словам, отменить выступление было уже невозможно — зрители собрались, сцена готова. «В тот день за кулисами дежурили врачи скорой помощи. Они постоянно делали уколы. Мы очень переживали. Но Димаш вышел и спел — исключительно благодаря своей любви к публике. В таком состоянии проводить концерт невероятно сложно, но он смог», — рассказал Айтбаев.

Несмотря на недомогание, певец полностью отработал программу. Его выступление, по словам очевидцев, прошло с той же энергией, как и всегда — будто никакой болезни и не было.