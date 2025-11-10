Димаш Кудайберген вышел на сцену с температурой 40 градусов

О состоянии певца рассказал его отец, Канат Айтбаев. По его словам, отменить выступление было уже невозможно — зрители собрались, сцена готова. «В тот день за кулисами дежурили врачи скорой помощи. Они постоянно делали уколы. Мы очень переживали. Но Димаш вышел и спел — исключительно благодаря своей любви к публике. В таком состоянии проводить концерт невероятно сложно, но он смог», — рассказал Айтбаев.