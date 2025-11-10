«Демографический десант» прибыл в Омский ГАУ

На первой молодежь размышляла о любви как об истинно ценном человеческом чувстве, об ответственности за свои и чужие чувства и о важности продолжения рода. Вторая площадка была посвящена репродуктивному здоровью. В ходе интерактивного «Урока по сохранению репродуктивного здоровья» студенты узнали, как образ жизни — питание, сон, физическая активность, стресс и вредные привычки — влияет на здоровье, а также где и как получить квалифицированную медицинскую помощь. На третьей площадке прошел диалог «С чего начинается семья». Участники обсудили открытость в отношениях, доверие, границы и способы разрешения конфликтов. В завершение они прошли познавательный квест «Семейные ценности», во время которого ребята назвали качества, которые делают семью крепкой и счастливой.