«Демографический десант» прибыл в Омский ГАУ

6 ноября в научной сельскохозяйственной библиотеке Омского государственного аграрного университета состоялся «Демографический десант». Эта просветительская акция направлена на укрепление традиционных семейных ценностей, повышение престижа семьи и ответственного родительства, а также поддержку рождаемости.
С приветственным словом к участникам обратились начальник отдела демографической и семейной политики министерства труда и социального развития Омской области Надежда Скокова и проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ Андрей Забудский. Они отметили, что осознанный подход с созданию семьи является основой успешных и гармоничных отношений.
Всего было организовано четыре тематические площадки, так или иначе затрагивающие вопросы сохранения семьи и осознанного родительства. Всего в работе площадок приняли участие не менее 80 студентов Омского ГАУ.
На первой молодежь размышляла о любви как об истинно ценном человеческом чувстве, об ответственности за свои и чужие чувства и о важности продолжения рода. Вторая площадка была посвящена репродуктивному здоровью. В ходе интерактивного «Урока по сохранению репродуктивного здоровья» студенты узнали, как образ жизни — питание, сон, физическая активность, стресс и вредные привычки — влияет на здоровье, а также где и как получить квалифицированную медицинскую помощь. На третьей площадке прошел диалог «С чего начинается семья». Участники обсудили открытость в отношениях, доверие, границы и способы разрешения конфликтов. В завершение они прошли познавательный квест «Семейные ценности», во время которого ребята назвали качества, которые делают семью крепкой и счастливой.
Четвертая площадка была адресована студентам-мужчинам. Спикерами выступили представители Омского отделения Всероссийской общественной организации «Союз отцов», которые подчеркнули личную ответственность мужчин за благополучие семьи и важность их активного участия в воспитании детей.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области.
