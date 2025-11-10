Психолог объяснил, откуда у челябинской молодежи ностальгия по СССР

В Челябинске все чаще можно встретить молодежь в свитерах с надписью «СССР», ушанках с красной звездой и одежде с народными орнаментами. Популярность вещей из прошлого растет, а фотозоны в советском стиле появляются в торговых центрах и на городских фестивалях. Издание «Губерния» обсудило этот тренд с профессором кафедры психологии ЧелГУ Екатериной Забелиной.
— Сама по себе ностальгия — это такое сочетание боли, тоски по месту или людям, с которыми я сейчас не могу быть вместе, по прошлым событиям. Большой интерес вызывает коллективная ностальгия, — отмечает Екатерина Забелина.
По словам эксперта, для молодых горожан такая мода часто становится способом искать идентичность и опору в истории, особенно в непростое время. Многие выбирают советские или народные мотивы не только ради стиля, но и из-за желания почувствовать связь с поколениями, корнями и общими культурными кодами. Именно поэтому элементы «ретро» сегодня воспринимаются не как атрибут прошлого, а как часть своей культуры и характера.