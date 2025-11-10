Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог объяснил, откуда у челябинской молодежи ностальгия по СССР

Челябинцы покупают ретро-атрибутику из советского прошлого.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске все чаще можно встретить молодежь в свитерах с надписью «СССР», ушанках с красной звездой и одежде с народными орнаментами. Популярность вещей из прошлого растет, а фотозоны в советском стиле появляются в торговых центрах и на городских фестивалях. Издание «Губерния» обсудило этот тренд с профессором кафедры психологии ЧелГУ Екатериной Забелиной.

— Сама по себе ностальгия — это такое сочетание боли, тоски по месту или людям, с которыми я сейчас не могу быть вместе, по прошлым событиям. Большой интерес вызывает коллективная ностальгия, — отмечает Екатерина Забелина.

По словам эксперта, для молодых горожан такая мода часто становится способом искать идентичность и опору в истории, особенно в непростое время. Многие выбирают советские или народные мотивы не только ради стиля, но и из-за желания почувствовать связь с поколениями, корнями и общими культурными кодами. Именно поэтому элементы «ретро» сегодня воспринимаются не как атрибут прошлого, а как часть своей культуры и характера.