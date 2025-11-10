Психолог объяснил, откуда у челябинской молодежи ностальгия по СССР

По словам эксперта, для молодых горожан такая мода часто становится способом искать идентичность и опору в истории, особенно в непростое время. Многие выбирают советские или народные мотивы не только ради стиля, но и из-за желания почувствовать связь с поколениями, корнями и общими культурными кодами. Именно поэтому элементы «ретро» сегодня воспринимаются не как атрибут прошлого, а как часть своей культуры и характера.