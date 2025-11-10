Ричмонд
Следующие большие выходные ожидают белорусов в декабре

Минтруда сказало, когда в Беларуси будут следующие большие выходные.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сказали белорусам про ближайшие большие выходные в 2025 году.

Напомним, только что белорусы отдохнули в большие выходные в ноябре 2025 года, которые длились с 7 по 9 ноября включительно.

Предновогодние мини-каникулы в стране начнутся с Рождества Христова у католиков — это четверг, 25 декабря. Далее белорусов ждут переносы и новые большие выходные.

В частности, официально пятница, 26 декабря, перенесена на субботу, 20 декабря. Поэтому отдыхать белорусы в декабре будут с четверга по воскресенье включительно. То есть большие выходные в декабре 2025-го в Беларуси продлятся сразу четыре выходных дня: 25, 26, 27 и 28 декабря.

— Организациям с учетом специфики производства предоставляется право переносить указанные рабочие дни на иные субботы, — прокомментировали в Минтруда и соцзащиты.