Следующие большие выходные ожидают белорусов в декабре

В частности, официально пятница, 26 декабря, перенесена на субботу, 20 декабря. Поэтому отдыхать белорусы в декабре будут с четверга по воскресенье включительно. То есть большие выходные в декабре 2025-го в Беларуси продлятся сразу четыре выходных дня: 25, 26, 27 и 28 декабря.