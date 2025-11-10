На Камчатке ждут сильного извержения вулкана Безымянный

На Камчатке растет активность вулкана Безымянный, он готовится к извержению. Потому в регионе введен «оранжевый» код авиационной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.