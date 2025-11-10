Ричмонд
На Камчатке ждут сильного извержения вулкана Безымянный

На Камчатке ввели «оранжевый» код авиационной опасности из-за извержения вулкана.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке растет активность вулкана Безымянный, он готовится к извержению. Потому в регионе введен «оранжевый» код авиационной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулканологи предупреждают, что активность Безымянного будет сопровождаться мощными газо-паровыми выбросами и сходами горячих лавин. В настоящее время над вулканом сформировалась крупная тепловая аномалия.

Ученые предположили, что в любой момент могут начаться пепловые взрывы будут достигать высоты в 10−15 км. Однако пока пепловые облака не регистрируются.

Ранее на Камчатке начал активность самый высокий действующий вулкан Евразии Ключевская Сопка. Он выбросил пепел на высоту в 6,5 километра.

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, член-корреспондент РАН, Алексей Озеров объяснил, что череда извержений вулканов на Камчатке стала следствием мощного землетрясения.