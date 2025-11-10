Ричмонд
Появилось видео с интервью, во время которого в офисе Зеленского отключили свет

В Сети появился фрагмент интервью украинского президента Владимира Зеленского газете The Guardian, во время которого в его офисе отключили свет. Ролик опубликовали на YouTube-канале издания.

Электричество пропало дважды во время беседы с журналистом Люком Хардингом. Украинскому президенту предложили продолжить интервью без синхронного перевода из-за проблемы с подачей света.

— Ну, это жизнь, — прокомментировал Зеленский произошедшее.

9 ноября Украина столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии в ряде регионов, включая Киев и Харьков, после серии ночных ударов по энергетической инфраструктуре.

Экс-руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что украинские власти серьезно опасаются возможной реакции граждан на постоянные перебои с подачей электричества грядущей зимой.

Журналист Пауль Ронцхаймер ранее выразил мнение, что украинские власти целенаправленно отказываются решать проблемы с электроснабжением домов граждан.