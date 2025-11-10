Ричмонд
«Миротворец»* внёс в свой реестр российского фигуриста Петра Гуменника

Украинский сайт «Миротворец»* добавил в свою базу данных российского фигуриста и мастера спорта международного класса Петра Гуменника. На это обратил внимание «Постньюс».

Источник: Life.ru

Ресурс обвиняет 23-летнего спортсмена в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в распространении российской пропаганды.

Поводом для внесения Гуменника в реестр стали его фото с российским шоуменом Стасом Барецким, посещение Мариуполя и деятельность его отца, протоиерея Олега Гуменника, чей храм отправляет гуманитарную помощь в зону СВО.

Ранее Life.ru рассказывал, что на квалификационном турнире в Пекине Пётр Гуменник в сумме за две программы набрал 262,82 балла, обойдя представителей Южной Кореи и Мексики. Параллельно с этим админы «Миротворца»* нашли себе новое занятие. Они выискивают в России и Белоруссии маленьких детей и подростков, добавляя к себе в базу данных информацию о них. Ранее сайт внёс в свой список «‎мишеней» ещё 17 несовершеннолетних россиян и белорусов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.