Свердловчанин нашпиговал рыбу свинцом ради победы на фестивале. Фото

На фото, которым сопроводили пост, видны свинцовые грузила общим весом чуть более 50 граммов. Новость вызвала бурную реакцию среди рыбаков. Многие потребовали назвать имя нечестного участника, но организаторы отказались по этическим соображениям. Они объяснили, что обнародовали инцидент в назидание другим рыболовам. Впредь устроители фестиваля пообещали тщательно проверять не только улов, но и сумки с ящиками конкурсантов на наличие запрещенных предметов. Для этого они готовы прибегнуть даже к металлодетекторам.