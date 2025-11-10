Что нельзя делать 11 ноября: праздник Авраамия Овчара и Анастасии Овечницы — традиции и приметы

Особое место в народной памяти занимает эпизод, когда Иоанн Грозный перед походом на Казань в 1551 году посетил Богоявленский монастырь. Ему показали тот самый жезл, которым Авраамий сокрушил идола. Царь взял его с собой в поход как святыню, а крест с вершины посоха оставил в обители. После победы над Казанью Грозный приказал построить в монастыре новый каменный храм в честь Богоявления и щедро украсил его книгами и иконами.