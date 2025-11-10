В Пермском крае скончался 45-летний руководитель управления ЖКХ

«Дмитрий Дементьев родился 28 апреля 1980 года в Соликамске. В 2000 году окончил Соликамский автомобильно-дорожный колледж по специальности “Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта” и получил квалификацию “Техник”. Трудовую деятельность начал в ООО “Лесстром”. На муниципальную службу поступил в марте 2021 года, заняв пост исполняющего обязанности директора МБУ “Рябининское”. В апреле этого же года перешел в МБУ “Городское жилищно-коммунальное хозяйство” мастером, затем с июня 2024 года трудился специалистом по управлению эксплуатацией жилищного фонда», — сообщает местная мэрия в соцсети «ВКонтакте».